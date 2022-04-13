13 апреля 2022, 03:51
Склад загорелся в Ростовской области
Крупный пожар произошел в складском помещении в селе Чалтырь. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Ростовской области.
Ситуация произошла 11 апреля во второй половине ночи. Огонь охватил одну тысячу квадратных метров. В ликвидации пожара задействовали 17 спасателей и автомобилей спецтехники.
На тушение пришлось потратить около трех часов. В результате пострадал 45-летний сотрудник склада. Он получил ожоги различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали.