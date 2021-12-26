Склад загорелся в Подольске

Крупный пожар вспыхнул на складе в деревне Большое Толбино в Подольске. С огнем борются 60 спасателей, работают 17 пожарных расчетов.

По данным МЧС, после прибытия на место происшествия первых пожарных расчетов пламя успело распространиться на площади полторы тысячи квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Спасатели устранили угрозу распространения огня, возгорание локализовано. В МЧС отметили, что тушение огня осложнялось сильным боковым ветром. Сейчас ликвидация пожара продолжается.

Причины будут установлены позже.