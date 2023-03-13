Происшествия 13 марта 2023, 05:37 Склад загорелся в Подмосковье — МЧС МЧС: в Подмосковье горит склад на площади 4,3 тысячи квадратных метров

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В Подмосковье в городском округе Одинцово загорелся склад, площадь возгорания составляет 4,3 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в 03:20, загорелось нежилое здание в Одинцове на улице Зеленой. На момент прибытия первого пожарного подразделения площадь составляла 1,75 тысячи квадратных метров. В тушении задействовано 23 единицы техники и 83 человека, в том числе и сотрудники МЧС России.

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На площади две тысячи квадратных метра произошло обрушение кровли. Работающая на месте происшествия мобильная лаборатория не выявила превышения ПДК вредных веществ.

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«В 05:30 пожар был локализован на площади 4320 квадратных метров», — сообщили в МЧС.

Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.