Склад загорелся в Петербурге на площади 100 «квадратов»

Утром 30 мая в Санкт-Петербурге, на Московском шоссе, загорелся склад. Площадь возгорания составила 100 «квадратов», об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Северной столице.

«30 мая, в 07:32, поступило сообщение о пожаре по адресу: Московский район, Московское шоссе, дом 13. Горит в складском здании на площади 100 квадратных метров. В 07:42 ранг пожара повышен до №2», — говорится в сообщении ведомства.

Через час спасатели остановили распространение огня и потушили пожар. Сведения о пострадавших не поступали. Специалистам предстоит выяснить причину ЧП. По данным МЧС, на вызов приехали 23 человека и семь единиц техники. Как сообщил сайт 78.ru, пожар начался на территории бывшего мясокомбината «Самсон», в складской постройке, где хранят упаковочные материалы.

В апреле в Санкт-Петербурге сгорело старинное здание «Невской мануфактуры». Пожар на площади 10 тысяч квадратных метров не могли потушить пять дней. В огне погиб командир отделения пожарно-спасательной части Илья Белецкий.