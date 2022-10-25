Склад загорелся в Петербурге на 6 тысячах «квадратов» | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 23:01 Склад загорелся в Петербурге на 6 тысячах «квадратов» МЧС РФ: площадь пожара на складе в Петербурге выросла до 6 тысяч квадратных метров

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Крупный пожар произошел на складе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МЧС России.

ЧП произошло в поселке Металлострой в Колпинском районе города. Пожар возник на складе общей площадью 10 тысяч квадратных метров.

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В экстренных службах отметили, что площадь возгорания увеличилась с одной до шести тысяч «квадратов». Сначала пожару присвоили второй ранг сложности, а после третий. Около 110 человек личного состава и 24 единицы техники МЧС отправили на ликвидацию огня.

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Причины возгорания, а также информация о жертвах пока не поступала. Подробности выясняются.