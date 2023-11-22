22 ноября 2023, 21:29
Склад загорелся в Новой Москве
Источник «360»: пожар вспыхнул на складе в Новой Москве
Пожар разгорелся на складе со строительными материалами в Новой Москве. На место уже прибыли пожарные, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
Спасатели получили информацию о возгорании в 20:57. Предположительно, на Проектируемом проезде в поселении Мосрентген загорелся склад с лаками и красками. Приехавшие по адресу пожарные увидели густой дым.
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Все обстоятельства и причины пожара предстоит выяснить специалистам.
Ночью в среду, 22 ноября, в Люберцах загорелся частный дом. Погибли четыре человека. Из постройки успели выйти две женщины, их отправили в больницу.
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Москва 2023
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