Эксклюзив 28 декабря 2023, 12:39 Склад загорелся в Новой Москве Источник «360»: в Щербинке в Новой Москве произошел пожар на складе Freepik

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В ТиНАО Москвы в поселении Щербинка на улице Космонавтов загорелся склад. Огонь охватил 15 квадратных метров, сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его данным, люди успели эвакуироваться из полыхающего двухэтажного здания. Два человека обратились за медицинской помощью с ожогами.

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Собеседник «360» также уточнил, что на складе хранят деревянную продукцию. Есть угроза распространения пламени по ангару.

Другие подробности уточняются. Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят специалисты.

Ранее в Северо-Восточном округе Москвы на Алтуфьевском шоссе произошел пожар в жилом доме. В результате ЧП погиб один человек. Пятерых жильцов удалось спасти. В частности, с 17-го этажа эвакуировали двух человек, а из квартиры на 18-м этаже — одного взрослого и ребенка. Вывели на улицу еще 12 жителей.