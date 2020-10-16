Склад загорелся в Нижнем Новгороде на площади 800 «квадратов»

Крупный пожар произошел на складе в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Огнем охвачены 800 квадратных метров.

Как сообщили в нижегородском МЧС, сигнал о пожаре поступил в 08:20. Загорелись склады по адресу: Сормовский район, улица Федосеенко, дом 55а.

Тушить мебельный склад направили пожарный поезд со станции Горький-Сортировочный. Всего в ликвидации пожара участвуют 50 человек и 19 единиц техники.

По информации сайта NN.ru, пожару присвоен третий класс опасности. О погибших и пострадавших пока информации нет.