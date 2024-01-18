Происшествия 18 января 2024, 09:45 Склад загорелся в Московской области Источник «360»: огонь вспыхнул на складе в деревне Пуговичино РИА «Новости»

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В Московской области огонь вспыхнул в помещении склада. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Информация о возгорании поступила в 08:36 по московскому времени. По данным собеседника, знакомого с ситуацией, пожар начался в деревне Пуговичино в Ленинском городском округе. Там загорелся первый корпус склада. В небо поднимаются черные густые клубы дыма.

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Что хранится в помещении, неизвестно. Также неясно, что послужило причиной пожара.

На место возгорания выдвинулись экстренные службы. Подробности выясняются.

Утром в четверг, 18 января, в центре Москвы загорелся банный комплекс «Усачевские бани». Огонь охватил отделку парных, затем начал тлеть утеплитель на мансарде. Площадь пожара составила 20 «квадратов», пострадавших в результате ЧП нет.