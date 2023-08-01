01 августа 2023, 12:44
Склад загорелся в Люберцах рядом с «Леруа Мерлен»
Источник «360» сообщил о пожаре на складе в Люберцах рядом с «Леруа Мерлен»
Складское помещение вспыхнуло в Люберцах. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома 14 в Котельническом проезде. На место выехали спасатели. Причина пожара и площадь распространения огня пока неизвестны.
Реклама
Рядом расположен гипермаркет «Леруа Мерлен».
«Начался пожар на строительной базе в Котельническом проезде, дом 14В. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама