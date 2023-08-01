Эксклюзив 01 августа 2023, 12:44 Склад загорелся в Люберцах рядом с «Леруа Мерлен» Источник «360» сообщил о пожаре на складе в Люберцах рядом с «Леруа Мерлен»

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Складское помещение вспыхнуло в Люберцах. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 14 в Котельническом проезде. На место выехали спасатели. Причина пожара и площадь распространения огня пока неизвестны.

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Рядом расположен гипермаркет «Леруа Мерлен».

«Начался пожар на строительной базе в Котельническом проезде, дом 14В. Дальнейшая информация уточняется», — сообщили «360» в пресс-службе МЧС по Московской области.