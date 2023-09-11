11 сентября 2023, 12:23
Склад загорелся в Краснодаре на 700 «квадратах»
Пожар на складе в Краснодаре охватил 700 квадратных метров
Крупный пожар вспыхнул в здании одноэтажного склада на улице Демиуса в Краснодаре. Информация о ЧП появилась в Telegram-канале регионального главка МЧС.
Данные о происшествии поступили спасателям около 10:55 .В 11:03 прибывшие на место подразделения установили, что огонь успел охватить 700 квадратных метров.
В 11:28 специалисты объявили о локализации возгорания. На месте развернули штаб пожаротушения, создали два боевых участка.
По данным МЧС, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.
На месте продолжают работать 52 человека и 17 единиц техники от РСЧС 52 человека и 17 единиц техники, от МЧС — 28 человек и девять единиц техники, заключили в ведомстве.
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