Происшествия 11 сентября 2023, 12:23 Склад загорелся в Краснодаре на 700 «квадратах» Пожар на складе в Краснодаре охватил 700 квадратных метров

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Крупный пожар вспыхнул в здании одноэтажного склада на улице Демиуса в Краснодаре. Информация о ЧП появилась в Telegram-канале регионального главка МЧС.

Данные о происшествии поступили спасателям около 10:55 .В 11:03 прибывшие на место подразделения установили, что огонь успел охватить 700 квадратных метров.

В 11:28 специалисты объявили о локализации возгорания. На месте развернули штаб пожаротушения, создали два боевых участка.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

По данным МЧС, в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

На месте продолжают работать 52 человека и 17 единиц техники от РСЧС 52 человека и 17 единиц техники, от МЧС — 28 человек и девять единиц техники, заключили в ведомстве.