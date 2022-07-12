Склад загорелся в Краснодаре

Пожар произошел сегодня, 12 июля, в Пашковском микрорайоне Краснодара. Там загорелся склад. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по краю.

Загоревшийся склад располагается на улице Горная. Информация о возгорании поступила в 12:27. Спустя десять минут на место прибыли спасатели. Огонь успел охватить площадь в 200 квадратных метров. Спустя несколько часов удалось полностью потушить пожар. В ликвидации принимали участие 26 человек личного состава, а также 14 единиц спецтехники.