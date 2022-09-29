Склад загорелся в Екатеринбурге из-за снегопада | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 05:06 Поделиться Telegram

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Viber Склад загорелся в Екатеринбурге из-за снегопада

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Пожар произошел в Екатеринбурге 27 сентября. Там загорелся склад обуви. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на портал E1.RU.

Пламя охватило площадь в 600 квадратных метров. Информация о возгорании поступила около 04:00. Огонь удалось локализовать, а после ликвидировать.

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Однако спасти само здание не вышло — у него обрушилась крыша. По версии спасателей, пожар произошел из-за короткого замыкания в результате снегопада.

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