Склад загорелся в Дзержинском

Пожар вспыхнул на одном из складов Подмосковья. Помещение загорелось в Дзержинском, сообщил «360» источник в региональных экстренных службах.

По словам собеседника, склад находится на улице Карьер Зил. Площадь пожара составляет две тысячи квадратных метров. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Горит металлокаркасный склад. Площадь горения сейчас уточняется. Данные о пострадавших не поступали. Силы и средства на месте работают», — сказали в пресс-службе ведомства.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.