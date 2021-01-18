Склад загорелся в Долгопрудном

Склад на территории промышленной зоны загорелся в Долгопрудном. На место прибыли пожарные, которым удалось ликвидировать открытое горение.

«В 11:02 локализация на площади 300 квадратных метров, в 11:07 ликвидация открытого горения», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

На кадрах с места пожара виден темный дым, поднимающийся от одного из зданий.

Источник фото: телеканал «360»

В ведомстве добавили, что склад находится в Лихачевском проезде. Согласно предварительной информации, во время пожара никто не пострадал. Сейчас все причины и обстоятельства возгорания выясняются.