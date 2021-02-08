08 февраля 2021, 20:26
Склад загорелся на западе Москвы
В Москве загорелось складское помещение, расположенное в западной части города. Об этом рассказал «360» источник в экстренных службах города.
Пожар начался на Звенигородском шоссе. Специалистов МЧС вызвали к дому № 28, строение 40. На место отправили несколько пожарных расчетов.
Из подвала здания, добавил источник, валит дым. Информация о пострадавших не приводится.
Вечером понедельника в центре Москвы загорелся жилой дом. Из-за пожара на третьем этаже пришлось эвакуировать людей. Возгорание уже потушили.