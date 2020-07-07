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    07 июля 2020, 12:18

    Склад загорелся на юго-западе Москвы

    Василиса Андреева, Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Пожар начался на московском складе. Он находится на юго-западе столицы. На место едут пожарные. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

    Речь идет о постройке по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. Из металлического здания идет густой дым. Туда направили 20 пожарных расчетов и скорую помощь.

    Источник уточнил, что склад частично обрушился. Площадь возгорания предварительно 750 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет.

    Факт пожара «360» подтвердили в столичном управлении МЧС.