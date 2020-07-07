Склад загорелся на юго-западе Москвы

Пожар начался на московском складе. Он находится на юго-западе столицы. На место едут пожарные. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Речь идет о постройке по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3. Из металлического здания идет густой дым. Туда направили 20 пожарных расчетов и скорую помощь. Источник уточнил, что склад частично обрушился. Площадь возгорания предварительно 750 квадратных метров. Данных о пострадавших пока нет. Факт пожара «360» подтвердили в столичном управлении МЧС.