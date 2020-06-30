Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Видео

Одноэтажный склад загорелся на северо-востоке Москвы. Площадь пожара достигла 800 «квадратов», на месте работают экстренные службы.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что к зданию загоревшегося склада пристроена котельная, существует угроза распространения огня. Пожару присвоили ранг №2.

В МЧС подтвердили возгорание. В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило к ним в 21:48. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб установили, что загорелось одноэтажное металлической здание площадью 100 на 110 метров. Огонь распространился на 800 «квадратов».

Произошло возгорание в одноэтажном складском металлическом здании на Южнопортовой улице, дом 9. Подразделения работают на месте. Информации о пострадавших не поступало МЧС России по Москве

Ведомство опубликовало видео с места происшествия. На кадрах видно, что с огнем борются несколько пожарных. Через закрытые металлические двери можно разглядеть языки пламени, а из-под кровли валит густой черный дым.

Чтобы справится с возгоранием, пожарные тушат его с разных позиций: одни расположились возле дверей склада, другие с пожарного крана, а третьи — направляют воду на крышу здания с земли.