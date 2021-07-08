Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Пожар тушат с вертолетов

На Волгоградском проспекте загорелся склад. В столичном главке МЧС сообщили, что огонь охватил кровлю на площади 500 квадратных метров.

«По Волгоградскому проспекту, дом 32 корпус 8 в 14:46 поступило сообщение о загорании кровли здания старой постройки», — рассказали в ведомстве. В МЧС уточнили, что это административное трехэтажное здание. Информация о пострадавших не поступала.

В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, что огонь тушат с воздуха. Информации о причине происшествия пока нет.