08 июля 2021, 16:24
Склад загорелся на юго-востоке Москвы. Пожар тушат с вертолетов
На Волгоградском проспекте загорелся склад. В столичном главке МЧС сообщили, что огонь охватил кровлю на площади 500 квадратных метров.
«По Волгоградскому проспекту, дом 32 корпус 8 в 14:46 поступило сообщение о загорании кровли здания старой постройки», — рассказали в ведомстве. В МЧС уточнили, что это административное трехэтажное здание. Информация о пострадавших не поступала.
В распоряжении «360» оказалось видео с места ЧП. На кадрах видно, что огонь тушат с воздуха. Информации о причине происшествия пока нет.