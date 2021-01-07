Склад загорелся на юге Москвы

Пожар начался на складе на улице Никопольской на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По предварительным данным, в помещении 150 на 20 метров хранится парфюмерная продукция. Слышны хлопки. Огонь начал вырываться наружу. Пожару присвоили ранг 1-бис. Огонь распространился на площади в 250 квадратных метра.

В пресс-службе московского главка МЧС, «360» подтвердили пожар на складе. Там уточнили, что на место направились спасатели.

Точная площадь распространения огня и что именно хранится на складе пока неизвестно. На этой улице находится склад и производство парфюмерной компании Faberlic. Горит ли именно это здание пока неизвестно.