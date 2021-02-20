Склад вспыхнул в Москве около станции Чертаново

В районе 08:00 загорелся двухэтажный склад на улице Промышленной в Москве. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Промышленная, дом 11а, строение 1, где по предварительной информации происходит возгорание на втором этаже двухэтажного этажного складского здания. Площадь пожара выясняется», — сообщила представитель МЧС столицы.

Информации о причине пожара и пострадавших нет. Горящее здание находится рядом с железнодорожной станцией Чертаново.