20 февраля 2021, 08:55
Склад вспыхнул в Москве около станции Чертаново
В районе 08:00 загорелся двухэтажный склад на улице Промышленной в Москве. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения.
«Поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Промышленная, дом 11а, строение 1, где по предварительной информации происходит возгорание на втором этаже двухэтажного этажного складского здания. Площадь пожара выясняется», — сообщила представитель МЧС столицы.
Информации о причине пожара и пострадавших нет. Горящее здание находится рядом с железнодорожной станцией Чертаново.