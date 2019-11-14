Склад вспыхнул на площади трех вокзалов в Москве

Возгорание зафиксировано по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 18. Как уточнили «360» в МЧС, там находится одноэтажный склад с цветочной продукцией. По словам собеседника агентства, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал. По словам охраны, людей в здании быть не должно.

В пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что пожарные уже выехали на место ЧП. Размер горящей постройки 150 на 30 метров.

Источник «360» сообщил, что на место едет пожарный поезд. При этом, по его словам, пожар пылает на территории 100 квадратных метров.