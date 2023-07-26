26 июля 2023, 16:43
Склад винзавода охватило племенем в Краснодарском крае
Пожар произошел в Темрюкском районе Краснодарского края. Там загорелся склад винного завода. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.
Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 65 человек личного состава МЧС, а также 17 единиц спецтехники.
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Открытое горение удалось ликвидировать. На это спасателям потребовалось более шести часов, сообщили «Дни.ру».
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