Происшествия 26 июля 2023, 16:43 Склад винзавода охватило племенем в Краснодарском крае

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Пожар произошел в Темрюкском районе Краснодарского края. Там загорелся склад винного завода. Об этом сообщил RT со ссылкой на Telegram-канал МЧС России.

Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 65 человек личного состава МЧС, а также 17 единиц спецтехники.

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Открытое горение удалось ликвидировать. На это спасателям потребовалось более шести часов, сообщили «Дни.ру».