Склад в Рузе загорелся на 3000 «квадратах». Видео

Пожар охватил складские помещения в поселке Тучково в Рузском городском округе. Пламя, по предварительным данным, распространилось на 3000 квадратных метров.

Возгорание произошло в Технологическом проезде, 6, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Приблизительная площадь горения — 3000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, силы и средства работают», — сказали в ведомстве.

По указанному адресу находится завод. На нем, по имеющимся данным, загорелся склад с пленкой.

«Хлопков там не было никаких. <…> Из любой точки района виден огромный столб черного дыма. <…> Выяснилось, что горит пакетный завод, который у нас в Тучково находится. Сказали, что горят склады. Пожар, видимо, страшной силы», — рассказал «360» очевидец Андрей.

По его словам, дым заметили около 21:00. Меньше его пока не стало.

Завод, на котором произошло возгорание, работает. Мужчина уточнил, что на нем производят пищевую пленку, упаковку и другую подобную продукцию.