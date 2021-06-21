Склад в Рузе загорелся на 3000 «квадратах». Видео
Пожар охватил складские помещения в поселке Тучково в Рузском городском округе. Пламя, по предварительным данным, распространилось на 3000 квадратных метров.
Возгорание произошло в Технологическом проезде, 6, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.
«Приблизительная площадь горения — 3000 квадратных метров. Информации о пострадавших нет, силы и средства работают», — сказали в ведомстве.
По указанному адресу находится завод. На нем, по имеющимся данным, загорелся склад с пленкой.
«Хлопков там не было никаких. <…> Из любой точки района виден огромный столб черного дыма. <…> Выяснилось, что горит пакетный завод, который у нас в Тучково находится. Сказали, что горят склады. Пожар, видимо, страшной силы», — рассказал «360» очевидец Андрей.
По его словам, дым заметили около 21:00. Меньше его пока не стало.
Завод, на котором произошло возгорание, работает. Мужчина уточнил, что на нем производят пищевую пленку, упаковку и другую подобную продукцию.