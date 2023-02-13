Происшествия 13 февраля 2023, 16:05 Склад в Красноярске загорелся на площади 6000 «квадратов» МЧС России: в Красноярске загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров

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Пожар начался на складе в Красноярске на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

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«Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров», — уточнили в ведомстве.

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Информации о пострадавших не поступало. На данный момент к тушению привлекли 37 спасателей и 11 машин.

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Пожару присвоили третий ранг, здание полностью обрушилось. По информации Telegram-канала «Красноярск № 1», площадь возгорания увеличилась до семи тысяч квадратных метров.

Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, чтобы спецтехника могла свободно подъезжать к горящему зданию.