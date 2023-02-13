13 февраля 2023, 16:05
Склад в Красноярске загорелся на площади 6000 «квадратов»
МЧС России: в Красноярске загорелся склад на площади 6 тысяч квадратных метров
Пожар начался на складе в Красноярске на площади шесть тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Загорелся склад на улице Пограничников. По предварительной информации, площадь пожара составляет шесть тысяч квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
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Информации о пострадавших не поступало. На данный момент к тушению привлекли 37 спасателей и 11 машин.
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Пожару присвоили третий ранг, здание полностью обрушилось. По информации Telegram-канала «Красноярск № 1», площадь возгорания увеличилась до семи тысяч квадратных метров.
Госавтоинспекторы регулируют дорожное движение, чтобы спецтехника могла свободно подъезжать к горящему зданию.
Пожары
МЧС РФ
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