Происшествия 20 июня 2023, 09:17 Склад в Ярославле загорелся на 2,5 тысячи «квадратах» МЧС: пожар на складе в Ярославле локализовали на 2,5 тысячи «квадратах» РИА «Новости»

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Крупный пожар вспыхнул на складе в Ярославле. На месте работают спасатели. Им удалось локализовать возгорание на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщили в региональном главке МЧС.

Объект находится на проспекте Октября. Сначала пожару присвоили третий ранг сложности, но в 06:52 его понизили до второго.

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В 07:36 пожарные объявили локализацию. Однако на месте продолжалось интенсивное горение. Специалисты работают на безопасном расстоянии, подают стволы с большим расходом, подчеркнули в ведомстве.

На месте находятся 75 человек личного состава, задействовано 25 единиц техники, уточнили «Известия». Внутри склада могут находиться лакокрасочные материалы.

Все обстоятельства и причины пожара установят после ликвидации горения. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.