Происшествия 19 апреля 2023, 14:36 Склад в Дзержинске загорелся на площади четыре тысячи «квадратов» МЧС: склад загорелся в Дзержинске

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Склад загорелся в городе Дзержинск Нижегородской области. По данным пресс-службы МЧС России, огонь распространился на четыре тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Судя по фото и видео, оттуда поднимаются клубы густого черного дыма, виден и открытый огонь.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по региону, сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе, 99а, поступило сегодня в 12:47. Первые пожарные подразделения, прибывшие на место, обнаружили, что склад уже горит на площади четыре тысячи «квадратов». Поначалу отмечалось, что к тушению привлекли 32 человека и восемь спецмашин. По последним данным, задействовано уже 78 человек и 27 единиц техники. Работы по тушению продолжаются.

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В готовность привели пожарный поезд и вертолет Ми-8 МЧС России. Тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой здания: внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью.

Пока не поступало информации ни о локализации, ни о ликвидации пожара.