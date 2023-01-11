Эксклюзив 11 января 2023, 08:50 Склад в Апаринках после ночного пожара сгорел дотла — видео Последствия пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки показали на видео

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В Ленинском городском округе Подмосковья после сильного ночного пожара обрушился металлический склад. «360» показал видео из промзоны в деревне Апаринки.

Возгорание началось около трех часов утра 11 января, но пожарные до сих пор не уехали с места событий. Огонь охватил металлический ангар в деревне Апаринки. На кадрах видно, что постройка под действием высокой температуры упала, рухнула не только крыша, но и стены. К утру огонь на складе еще не потушили.

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Главное управление МЧС России по Московской области рассказало, что в операции участвуют 41 человек и 12 единиц техники. Возгорание локализовали в 04:27 на площади 1060 квадратных метров.

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В ноябре в Апаринках сгорел автосервис, никто не пострадал. Около двух лет назад в деревне загорелся другой склад — в двухэтажной металлокаркасной постройке размером 20 на 50 метров хранили автомобили.