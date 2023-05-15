Происшествия 15 мая 2023, 17:19 Склад текстильного комбината загорелся в Вологде

Читать 360tv в

Возгорание складских помещений текстильного комбината произошло в городе Вологде. Об этом сообщили «Народные новости»со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным, пламя охватило кровлю здания. О площади возгорания на данный момент информации нет.

Реклама

Отмечается, что размер крыши комбината составляет три тысячи квадратных метров, в настоящий момент спасатели ликвидируют пожар.