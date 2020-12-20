Склад стройматериалов загорелся в Москве. Видео

Склад со строительными материалами загорелся на улице Маршала Прошлякова в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Собеседник уточнил, что возгорание началось в доме № 6 на улице Маршала Прошлякова. Пожару присвоили второй ранг. В МЧС подтвердили «360» информацию о пожаре. Там уточнили, что склад расположен на территории промзоны.

«Маршала Прошлякова, дом 6. На территории промышленной зоны происходит возгорание складского строения. Что горит и площадь возгорания уточняется. Информации о пострадавших не поступало», — рассказал собеседник.