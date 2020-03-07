Склад со сладостями загорелся в Ярославской области

Склад с шоколадными конфетами загорелся рано утром 7 марта в селе Варегово Ярославской области. Огонь полыхает на площади две тысячи квадратных метров. Пожарные уже локализовали возгорание.

«В селе Варегово происходит горение на площади две тысячи квадратных метров склада с готовой продукцией (шоколадными конфетами — прим. ред.)», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал.

Сейчас ищут владельца этого помещения. В соцсетях пишут, что этот склад находится на территории шоколадной фабрики, на которой работают жители Ярославля и Тутаева. Много людей могут остаться без работы в результате этого происшествия. Пожарные сумели остановить распространение огня.