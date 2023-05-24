Эксклюзив 24 мая 2023, 06:22 Склад самокатов в здании гостиницы сгорел на территории Марфино Пожар площадью 60 квадратных метров потушили в здании гостиницы «Шерстон» в СВАО Москвы

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В Северо-Восточном административном округе Москвы случился пожар. Открытый огонь потушили на складе самокатов, который находился в одном здании с гостиницей. Эвакуировались 50 человек, никто не пострадал, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали в апарт-отель «Шерстон» на Гостиничном проезде 24 мая около трех часов утра. На первом этаже, где находились магазины, горел открытый огонь и шел густой черный дым, с этажей выше до приезда подразделений МЧС успели выйти 50 человек.

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Спасатели выяснили, что загорелся склад самокатов. Огонь потушили в течение часа, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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