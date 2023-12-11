Происшествия 11 декабря 2023, 22:55 Склад с зерном загорелся в Оренбургской области МЧС: в Оренбургской области разгорелся крупный пожар на складе с зерном Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Крупный пожар разгорелся на территории фермерского хозяйства в Оренбургской области. О происшествии сообщила пресс-служба МЧС РФ в Telegram-канале.

Пожар случился в поселке Красноярском. По данным МЧС, загорелось одноэтажное здание, в котором хранилось зерно. По уточненным данным, площадь пожара составила 3,6 тысячи квадратных метров.

Реклама

По сообщению МЧС, в тушении задействовали 32 специалиста и 15 единиц спецтехники. Информации о пострадавших пока не поступало.

В ночь на 11 декабря в центре Москвы загорелась Российская государственная библиотека. Возгорание произошло на крыше исторического здания. Пожарные оперативно прибыли на место происшествия, причины возгорания устанавливаются.

В Пермском крае в тот же день загорелся Дом-интернат для престарелых и инвалидов. Причиной появления огня стала неосторожность при курении. В пожаре никто не пострадал.