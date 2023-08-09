Происшествия 09 августа 2023, 20:23 Склад с вещами загорелся на территории воинской части в Ставропольском крае Вещевой склад площадью 300 «квадратов» загорелся в воинской части в Ставропольском крае Pxhere

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Вещевой склад загорелся на территории воинской части в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава Георгиевского округа Андрей Зайцев в Telegram-канале.

Часть расположена на улице Лермонтова. По словам Зайцева, в Георгиевске из-за пожара образовалось сильное задымление.

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«Произошло возгорание на вещевом складе площадью 300 квадратных метров», — подчеркнул он.

К ликвидации огня приступила пожарная служба самой воинской части. Также на место возгорания направили технику из георгиевской и горячеводской пожарных служб.

Зайцев уточнил, что в хозяйственной постройке не проводили никакие работы. Электричество было выключено. По его словам, причиной самовозгорания могла стать высокая температура воздуха.

Губернатор региона Владимир Владимиров в Telegram-канале сообщил, что пожар в хозяйственной постройке уже потушили. Пострадавших в результате возгорания нет.