Происшествия 09 марта 2023, 16:42 Склад с ватином загорелся в Ивановской области

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Серьезный пожар произошел в деревне Горки под Кинешмой. Там загорелся склад с ватином на Производственной улице. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

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Информация о возгорании поступила в 2:21 в ночь на 9 марта. Пламя охватило площадь в 288 квадратных метров. Спасатели прибыли на место происшествия через восемь минут после сообщения. К тушению привлекли 24 человека личного состава и шесть единиц техники. Информации о погибших и пострадавших не поступало.