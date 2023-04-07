Происшествия 07 апреля 2023, 20:33 Склад с семечками загорелся в Оренбургской области МЧС России: площадь пожара на складе в Оренбургской области составляет 2000 «квадратов»

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Огонь охватил склад с семечками на зерносушилке в городе Бузулук в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 2000 квадратных метров», — отметили в министерстве.

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Сотрудники МЧС работают на месте возгорания. По данным регионального управления министерства, специалисты борются с огнем на территории элеватора. Сообщение о возгорании склада с семечками поступило вечером 7 апреля. На место выехала служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Оренбургской области.

«Общая группировка сил и средств, задействованная в тушении, составляет 45 человек и 17 единиц техники. Работы ведутся на трех боевых участках. Ситуация под контролем сотрудников регионального управления МЧС», — подчеркнули в региональном министерстве.

Судя по видео, в результате возгорания на складе частично обрушилась крыша. Столпы дыма и огня поднимаются в небо. Подробности случившегося выясняются.