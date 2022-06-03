Склад с резиной и пластиком загорелся на 1000 «квадратах» в Набережных Челнах

Крупный пожар вспыхнул на складе в Набережных Челнах. На территории загорелись резинотехнические изделия и пластик, затем огонь перекинулся на складское помещение, сообщили в МЧС РФ.

Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. На месте работают более 90 человек и 30 единиц техники, к тушению привлекли также пожарный поезд.

В ведомстве отметили, что ликвидацию пожара осложняет высокая пожарная загрузка здания. На место прибыли также специалисты Роспотребнадзора и Минэкологии и природных ресурсов Татарстана. Они проводят замеры воздуха.