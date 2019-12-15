  • В Новосибирской области загорелся склад с пухом на площади 2,1 тыс. кв. м.

    15 декабря 2019, 22:09

    Александра Каширина

    Огонь, охвативший склад с пухом, занял порядка 2,1 тысячи квадратных метров в Доволенском районе Новосибирской области. У здания обрушилась кровля. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

    Там указали, что интенсивное горение, начавшееся в воскресенье, происходит по всей площади склада, находящегося в селе Довольное Новосибирской области.

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    К тушению возгорания были привлечены 22 человека и восемь единиц техники.

    На данный момент возгорание ликвидировано в 21.47 по местному времени. Причины пожары пока не выяснены, в результате возгорания никто не пострадал.

    На складе сгорел весь пух и все дорогое оборудование, принадлежащее компании «Сибирский пух», занимающейся переработкой пуха и импортирующей его в шесть стран мира.