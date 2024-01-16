16 января 2024, 20:08
Склад с полиэтиленом загорелся в Пензе
Пожар на складе с полиэтиленом в Пензе локализовали на площади 700 квадратов
Склад с готовой продукцией из полиэтилена загорелся в Пензе вечером во вторник, 16 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что пожар охватил одноэтажное металлическое здание. К его тушению привлекли 58 сотрудников и восемь единиц техники.
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В ходе проведенной работы пожарные локализовали пламя на площади в 700 квадратных метров.
Официальный представитель регионального главка МЧС Вячеслав Морозов в беседе с изданием «Пенза Пресс» заявил, что возникла угроза полного обрушения горящего помещения. Но пожарные продолжают работать на месте.
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