Происшествия 16 января 2024, 20:08 Склад с полиэтиленом загорелся в Пензе Пожар на складе с полиэтиленом в Пензе локализовали на площади 700 квадратов

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Склад с готовой продукцией из полиэтилена загорелся в Пензе вечером во вторник, 16 января. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что пожар охватил одноэтажное металлическое здание. К его тушению привлекли 58 сотрудников и восемь единиц техники.

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В ходе проведенной работы пожарные локализовали пламя на площади в 700 квадратных метров.

Официальный представитель регионального главка МЧС Вячеслав Морозов в беседе с изданием «Пенза Пресс» заявил, что возникла угроза полного обрушения горящего помещения. Но пожарные продолжают работать на месте.