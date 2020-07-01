Склад с покрышками загорелся на Новорижском шоссе

Пожар вспыхнул возле Новорижского шоссе. В пресс-службе Красногорска сообщили, что загорелся ангар с покрышками. Информации о пострадавших пока нет.

Пользователи социальных сетей начали публиковать фото и видео с пожара. На кадрах видно, как в небо поднимаются клубы плотного черного дыма.

В пресс-службе Красногорска рассказали «360», что загорелся ангар с покрышками, который расположен рядом с автосервисом. Площадь пожара — 2100 квадратных метров. Информации о пострадавших пока не поступало.

В МЧС по Московской области сообщили, что получили сигнал о возгорании в 13:51.

В 13:51 поступил сигнал о пожаре по адресу г. о. Красногорск, д. Гольево, ул. Центральная, дом 1. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение ангара с покрышками и мусором по всей площади — 70 на 30 метров МЧС по Московской области.

Ведомство подчеркнуло, что выясняет дальнейшую информацию.