Склад с пластмассой загорелся под Самарой на площади 600 кв. м

В поселке Винтай между Тольятти и Самарой загорелся склад с пластиком. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании, рассказали в ведомстве ТАСС. Горят пластмассовые изделия. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Сотрудники МЧС пытаются не допустить распространения огня на соседнее здание. В результате пожара пострадавших нет. На прошлой неделе в Свердловской области школьник, полицейские и сотрудники Росгвардии спасли из огня пенсионерку. МЧС хочет представить участников спасения к наградам.