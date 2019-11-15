Склад с пластиковыми пакетами загорелся под Ставрополем

В районе 02:00 15 ноября загорелся склад с пластиковыми пакетами в нескольких километрах севернее Ставрополя. Площадь пожара составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожарные тушат возгорание всю ночь — им мешает сильный ветер.

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«Горит склад лесоторговой базы (горят пластиковые мешки — тара). Склад расположен на открытой местности, угрозы распространения огня нет, пожар по всей площади склада 1,5 тысячи квадратных метров», — сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. К тушению огня спасательное ведомство привлекло более 40 человек и 12 единиц техники.

По данным экстренных служб, горящий склад находится на открытой местности в районе пятого километра административной дороги Ставрополь — аэропорт. Угрозы распространения огня нет. Тушению пожара мешает сильный ветер, который постоянно раздувает огонь.

По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.