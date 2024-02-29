Происшествия 29 февраля 2024, 12:16 Склад с пластиковой продукцией загорелся в Раменском МЧС: площадь пожара на складе пластика в Раменском достигла 3000 кв. метров Прокуратура Московской области

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В Подмосковье загорелся склад пластиковой продукции, огонь охватил три тысячи квадратных метров. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщила пресс-служба МЧС Московской области.

Склад загорелся на Донинском шоссе в Раменском городском округе. Задымление в помещении заметили днем 29 февраля, возгорание произошло в одноэтажном металлокаркасном здании, обшитом сайдингом, размером 30 на 10 метров.

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Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту ЧП, оценили обстановку и начали тушить. К работе привлекли 49 человек и 17 единиц техники. Из-за высокой пожарной нагрузки огонь охватил три тысячи квадратных метров.

В Волгограде горел склад пиломатериалов. Возгорание началось ночью, огонь распространился на тысяче квадратных метров. К утру пожар потушили. МЧС сообщило, что никто не пострадал.