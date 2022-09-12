Склад с пластиковой крошкой загорелся в Волоколамске | 360°

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Склад с пластиковой крошкой загорелся в Волоколамске

МЧС: пожар на складе с пластиковой крошкой произошел в Волоколамске

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Помещение склада загорелось в понедельник утром на Северном шоссе в Волоколамске. В здании хранилась пластиковая крошка. Огонь успел охватить полторы тысячи квадратных метров. Кроме того, возгорание произошло и на открытой площадке рядом со складом, сообщили в МЧС РФ.

Информация о пожаре поступила в ведомство в 05:54. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, специалисты установили, что в складском помещении на площади 1500 квадратных метров горит пластиковая крошка и продукция на открытой площадке на площади 500 «квадратов».

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В 08:50 пожарные сообщили о локализации возгорания на площади 2500 квадратных метров.

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На месте ЧП работают 45 человек и 16 единиц техники. В ведомстве уточнили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

Пожары

МЧС РФ

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