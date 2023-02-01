Эксклюзив 01 февраля 2023, 21:50 Склад с пластиком загорелся в Нахабине

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Пожар вспыхнул на складе в Нахабине в Подмосковье. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника, информация о возгорании поступила в 20:36 в среду, 1 февраля. Загорелся склад, расположенный на улице Победы.

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Позже эти данные подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Красногорск, поселок Нахабино. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри склада», — заявили в ведомстве.

Предварительно, пожарные выяснили, что на складе хранится вторсырье пластика. Изначально площадь пожара оценили в 700 квадратных метров, но затем огонь охватил 1400 квадратных метров.

Сейчас тушением пожара занимаются 37 человек и 11 единиц техники. Угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Согласно предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал. В 21:50 пожарным удалось локализовать пламя.

Все причины и обстоятельства пожара предстоит выяснить специалистам.