Склад с пластиком загорелся в Мытищах. Площадь пожара составила 1600 кв. м
По словам собеседника агентства, внутри здание заволокло едким дымом от горящей пластмассы. Была угроза распространения огня на газовую котельную и еще одно двухэтажное строение, расположенное по соседству.
Возгорание произошло около часа ночи. Огонь распространился на все складское помещение. Пожару присвоили повышенный — второй номер сложности.
В МЧС уточнили РИА «Новости», что сгоревший склад представлял собой металлический каркас размерами 20 на 80 метров. На момент пожара людей в здании не было.
В 02:46 пожар был локализован, в 3:16 мск было ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.
Для тушения привлекали 72 человека и 21 единицу техники. Сгоревшее здание расположено по адресу: 1-й Силикатный переулок, 12.
Причины возгорания неизвестны.