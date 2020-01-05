Склад с пластиком загорелся в Мытищах. Площадь пожара составила 1600 кв. м

По словам собеседника агентства, внутри здание заволокло едким дымом от горящей пластмассы. Была угроза распространения огня на газовую котельную и еще одно двухэтажное строение, расположенное по соседству.

Возгорание произошло около часа ночи. Огонь распространился на все складское помещение. Пожару присвоили повышенный — второй номер сложности.

В МЧС уточнили РИА «Новости», что сгоревший склад представлял собой металлический каркас размерами 20 на 80 метров. На момент пожара людей в здании не было.

В 02:46 пожар был локализован, в 3:16 мск было ликвидировано открытое горение, сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

Для тушения привлекали 72 человека и 21 единицу техники. Сгоревшее здание расположено по адресу: 1-й Силикатный переулок, 12.

Причины возгорания неизвестны.