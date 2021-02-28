Склад с пластиком загорелся в Хабаровске. Видео

В Хабаровске пожарные локализовали возгорание одноэтажного складского здания с пластиковой продукцией. Пожар охватил тысячу квадратных метров в ночь на понедельник.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В 20.25 (мск) (03.25 понедельника по местному времени) поступило сообщение о пожаре в одноэтажном складском здании (хранение пластиковой продукции) в Хабаровске на площади 1 тысяча квадратных метров с последующим обрушением. Площадь обрушения устанавливается», — говорится в сообщении.

Пожар был локализован в 21:03 мск. Пострадавших нет. На объекте работают 36 человек и 12 единиц спецтехники.

Источник: МЧС Хабаровска.