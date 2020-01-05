Склад с пластиком потушили в Мытищах. Видео

В Мытищах потушили пожар в складе. Площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, «360» публикует видео с места происшествия.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС, пожар в складе на 1-м Силикатном переулке в Мытищах начался в 01:14, в 02:46 огонь был локализован. Еще через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение.

В 06:00 пожар был полностью ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении участвовали 72 человека и 21 единица техники.

Как стало известно ранее, на складе хранились пластиковые изделия и оборудование для изготовления бассейнов. Огонь распространился на все складское помещение. Пожару присвоили повышенный — второй номер сложности.

Была угроза распространения огня на газовую котельную и еще одно двухэтажное строение, расположенное по соседству.

Причины пожара выясняются.