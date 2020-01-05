    05 января 2020, 07:27

    Склад с пластиком потушили в Мытищах. Видео

    Павел Зимин, Юлия Булыгина

    В Мытищах потушили пожар в складе. Площадь возгорания составляла 1,6 тысячи квадратных метров, «360» публикует видео с места происшествия.

    Как сообщили в пресс-службе подмосковного управления МЧС, пожар в складе на 1-м Силикатном переулке в Мытищах начался в 01:14, в 02:46 огонь был локализован. Еще через полчаса спасатели ликвидировали открытое горение.

    В 06:00 пожар был полностью ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. В тушении участвовали 72 человека и 21 единица техники.

    Как стало известно ранее, на складе хранились пластиковые изделия и оборудование для изготовления бассейнов. Огонь распространился на все складское помещение. Пожару присвоили повышенный — второй номер сложности.

    Была угроза распространения огня на газовую котельную и еще одно двухэтажное строение, расположенное по соседству.

    Причины пожара выясняются.