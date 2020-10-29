Склад с пластиком и бумагой загорелся в поселке Дорохово. Угрозы для здоровья жителей нет

Склад на участке частного предпринимателя загорелся в поселке Дорохово Рузского городского округа. Владелец хранил там пластик и бумагу. Огонь распространился на 900 квадратных метров. Сейчас его локализовали на 300 квадратах. На место прибыл глава округа Николай Пархоменко.

Он рассказал, что по предварительным данным, причиной возникновения огня стало замыкание в бытовке. В тот момент на территории находились 10 человек, но справиться с огнем они не смогли, поэтому вызвали спасателей.

«В настоящий момент 10 пожарных находятся на месте. Пострадавших, погибших нет. Это самое главное. Конечно, погодные условия портят нам ситуацию. Единственные жалобы от жителей — это запах в квартире. Но два часа назад лаборатория отработала. Запах гари есть, но опасности для жизни и здоровья он не несет», — рассказал Николай Пархоменко.

Он подчеркнул, что управляющие компании обошли жителей и попросили не открывать окна и балконные двери, чтобы гарь не проникала в квартиру. Чтобы сделать нахождение в помещениях более комфортным, в домах немного снизили температуру отопления. Но на всякий случай в районе дежурит бригада скорой помощи для оказания экстренной помощи.

В ближайшее время на место прибудет гусеничный экскаватор, который должен перекопать весь пластик. Пожарные продолжат проливать территорию. Работы могут продлиться до утра.