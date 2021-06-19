Склад с пиротехникой загорелся в центре Москвы

В Москве, на Лужнецкой набережной, загорелся склад с пиротехникой, слышны взрывы. Пожару присвоен второй ранг сложности, сообщил «360» источник в экстренных службах.

В распоряжении «360» появилось видео с пожаром, снятое очевидцем.

Загорелся склад с петардами, расположенный по адресу: Лужнецкая набережная, дом 22/4. По предварительным данным, площадь возгорания составила 150 квадратных метров. Огонь уже перекинулся на соседнее здание. Спасатели выехали на место.

Издалека виден огромный столб серого дыма. Раздаются взрывы, которые слышно за несколько километров. В воздухе сквозь дым заметны разрывающиеся фейерверки.

В московском главке МЧС сообщили «360», что им поступило много заявок по разным адресам. На место выехали подразделения спасателей.

Очевидцы сообщили, что взрывы слышны в районе парка Горького.

Сведений о пострадавших пока не поступало.

Между тем в социальных сетях москвичи пишут, что взрывы еще продолжаются.

Из-за пожара движение транспорта на Лужнецкой набережной ограничено на двух полосах из трех.